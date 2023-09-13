Aman çilingirler duymasın! Çelik kapıdaki atladığınız detay; Eğer 3 kez kilitliyorsanız... Kapıları 3 kez kilitlediğinizde hırsızlara resmen davetiye çıkardığınızı biliyor muydunuz...

ensonhaber.com

Hırsızlara karşı alınan ilk önlem, kapıları kilitlemektir. Öyle ki, çelik kapımızı hem alttan hem üstten kilitleriz. Evdeyken dahi kilitli tutulan kapılar, bize güven verir.

Peki, gerçeklerin tam tersi olduğunu söylesek...

Hırsızlar duacısı

Hırsızlar, her gün "inşallah kilitlidir" diye dua ediyor olabilir..

Eğer kapınızı 3 kez kilitleyenlerdenseniz, okumaya devam edin.

En güvenli yöntem

Çelik kapılar 3 kez kilitlendiğinde kilidin boyu uzadığı için hırsızların levye ile kolayca kırabiliyor.

Usta çilingirler, güvenli yöntemin 2 kere kilitlemek olduğu ifade ediyor.