Aman dikkat! Ispanağı bu şekilde tüketmek böbrekleri çürütüyor… Sağlıklı beslenmede en çok tüketilen ıspanak bu şekilde tüketildiğinizde tehlikeli bir besin oluyor. Bir lokması böbreklerden, bağırsaklara kadar etki ediyor….

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Son dönemlerde sağlıklı beslenme trendleri giderek gelişiyor. Bu trendlerle birlikte çiğ sebze tüketimi de artış gösteriyor.

Ancak bazı sebzelerin çiğ olarak tüketilmesi sanıldığı gibi sağlıklı olmuyor vücudumuzda adeta bir zehre dönüşebiliyor.

Çiğ tüketilen sebzeler arasında yer alan ıspanak hakkında uzmanlardan çarpıcı açıklamalar geldi. Ispnağın çiğ olarak tüketilmesi içeriğinde bulunan oksalik asit miktarı ile sağlığınıza yarardan çok zarar verme potansiyeli taşıyor.

Oksalit asit, vücutta kalsiyum emilimi engelleyerek böbreklerde taş oluşumuna yol açabiliyor. Ayrıca çiğ olarak tüketilen sebzeler gıdalardan kaynaklı oluşan farklı hastalıklara da neden olabiliyor.

Faydadan çok zararlı

Antioksidan ve flavonoid içeriği olan ıspanak adeta bir şifa deposudur. Çeşitli tüketim yolları olan ıspanak çiğ tüketildiğinde istenmeyen sorunlara neden olabiliyor.

Ispanağın içinde oksalat denilen bir bileşik vardır ve bu bileşikten dolayı zor hazmedilir. Bir bardak taze ıspanak suyunda ise, insan vücudunun kaldırabileceği oksalat bileşiğinin 8-10 katına ulaşabilmek mümkündür.

Nasıl tüketilmeli…

Birçok şeyde olduğu gibi çiğ ıspanak tüketiminde de en önemli nokta aşırı tüketimdir. Tüketim miktarında aşırıya kaçılan durumlarda böbrek taşı oluşturmada, hazımsızlığa neden olmada ve çiğ sebzelerden geçebilecek diğer hastalıklara neden olabilir.

Aşırıya kaçmadan tüketimi sağlıklı olan çiğ ıspanak tüketilmeden önce mutlaka taze olmasına dikkat edilmedi ve en önemlisi hijyen kurallarına uygun bir yerde yetiştirilmiş olması gerekir. Tüketimden hemen önce güzelce yıkandıktan sonra tüketilebilir.