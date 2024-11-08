Anadolu Efes - Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında sahasında Fransa'nın güçlü temsilcisi Monaco ile kozlarını paylaşacak.

İlk 7 hafta sonunda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer alan lacivert-beyazlılar, seyircisi önünde avantaj sağlamayı hedefliyor.

Monaco da aynı galibiyet-mağlubiyet oranıyla, sıralamada 9. basamakta bulunuyor.

İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma, iki takım için de oldukça önemli.

Bu heyecan dolu mücadele, basketbol tutkunları için ekrana kilitlenecek. Peki, Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ANADOLU EFES - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Monaco maçı 8 Kasım Cuma günü (bu akşam) saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, S Sport, S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.