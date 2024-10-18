Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 4. hafta maçında Olympiakos ile karşılaşacak.

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti.

Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 93-91 mağlup oldu.

Basketbolseverler Anadolu Efes - Olympiakos maçının ne zaman oynanayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.

Peki, Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman?

Anadolu Efes - Olympiakos mücadelesi 18 Ekim Cuma (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.