Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes, EuroLeague 10. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. İşte Anadolu Efes - Partizan maçının detayları..

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Temsilcimiz Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 10. hafta maçında Partizan ile karşılaşacak.

Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 9 maçta 4 galibiyet 5 mağlubiyet elde etti.

Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Olimpia Milano'ya 92-76 mağlup oldu. Partizan ise oynadığı son maçta Alman ekibi Alba Berlin’i evinde 89-74 yendi.

Anadolu Efes ile Partizan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 18 kez karşılaşırken, temsilcimiz dokuz galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı.

Basketbolseverler Anadolu Efes - Partizan maçının ne zaman oynanayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.

Peki, Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman?

Anadolu Efes - Partizan mücadelesi 24 Kasım Cuma (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maç S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.