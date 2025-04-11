Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 34. haftasında sahasında Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor.

Euroleague'deki son maçında Kızılyıldız'ı 97-96 mağlup eden Anadolu Efes bu sezon oynadığı 33 maçta 19 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı.

Avrupa arenasındaki 870. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 869 karşılaşmada 491 galibiyet ve 378 yenilgi aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Zalgiris Kaunas 85-72 skor ile kazanmıştı.

Basketbolseverler Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı.

Peki, Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman?

Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı 11 Nisan 2025 Cuma (bugün) günü saat 20:30'da oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak olan Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.