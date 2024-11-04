Anadolu Üniversitesi (AÖF) sınavları ne zaman? AÖF Güz dönemi sınav takvimi

Hüseyin Topuz

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte sınav tarihlerini merak ediyor.

2024-2025 akademik takvimine göre AÖF sınav takvimi belli oldu. Güz dönemi sınavları ile başlayacak olan AÖF sınavları, bahar dönemi ve yaz okulu sınavları ile devam edecek.

Peki 2024-2025 AÖF sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte yanıtı...

AÖF sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi'nin akademik takviminde yer alan bilgilere göre sınav takvimi şu şekilde;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025