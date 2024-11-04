Anadolu Üniversitesi (AÖF) sınavları ne zaman? AÖF Güz dönemi sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte sınav tarihlerini merak ediyor.
2024-2025 akademik takvimine göre AÖF sınav takvimi belli oldu. Güz dönemi sınavları ile başlayacak olan AÖF sınavları, bahar dönemi ve yaz okulu sınavları ile devam edecek.
Peki 2024-2025 AÖF sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte yanıtı...
AÖF sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi'nin akademik takviminde yer alan bilgilere göre sınav takvimi şu şekilde;
Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025