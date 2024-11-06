Anaokulları kapanıyor; İşte sebebi...

Yağmur Dinç

Çin'deki anaokullarının sayısı geçen yıl yüzde 5'ten fazla azaldı.

Ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık raporuna göre, 2023 yılında anaokulu sayısı 14 bin 808 azalarak 274 bin 400'e geriledi. Bu, üst üste ikinci yıllık düşüş oldu.

Raporda, anaokuluna kayıtlı çocuk sayısının ise üst üste üçüncü yıl azaldığı belirtilirken, geçen yıl yüzde 11,55 veya 5,35 milyon azalarak 40,9 milyona gerilediği belirtildi.

İlkokul sayısı da 2023 yılında yüzde 3,8 azalarak 5 bin 645 kişi azalarak 143 bin 500'e geriledi.

ÇİN'DE YENİ TEHDİT

Çinli aileler, yüksek konut ve çocuk yetiştirme maliyetleri, iyi okullar, üniversiteler ve işler için kıyasıya rekabet ve belirsiz ekonomik ve politik çıkışlar nedeniyle çocuk sahibi olmaktan giderek daha fazla kaçınıyor.

Bu düşüş hem Çin'de daha geniş bir demografik değişimi yansıtıyor, hem de gelecekteki ekonomik büyüme için ciddi bir tehdit oluşturuyor.