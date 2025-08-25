Anaokulları ne zaman açılacak, ayın kaçında 2025? İşte yeni dönem tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okul açılış ve uyum haftası takvimini yayımladı.
Özellikle ilk kez okula başlayacak öğrenciler için büyük önem taşıyan uyum haftası tarihleri netleşti.
Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için planlanan uyum süreci, yeni döneme daha kolay adapte olmalarını hedefliyor.
İlk kez anaokuluna gidecek olan miniklerin velileri, "anaokulları ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor.
Peki, anaokulları ne zaman açılacak? İşte tarihi...
ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2025
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.