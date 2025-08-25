Anaokulları ne zaman açılacak, ayın kaçında 2025? İşte yeni dönem tarihi Okul öncesi eğitim yani anaokuluna başlayacak olan minikler için uyum haftası da planlanıyor. Bu kapsamda, "anaokulları ne zaman açılacak" sorusu gündemde yer alıyor. İşte 2025-2026 dönemi başlangıç tarihi...