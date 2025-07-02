Anaokulu kayıtları başladı mı? 2025-2026 e-Okul kayıt ekranı

Okul öncesi dönemde eğitim alacak çocukların velileri, "Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Türkiye'de okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

2025-2026 eğitim yılı için anaokulu ve okul öncesi kayıt tarihleri de netleşti.

Peki anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? Hangi yaş grubu kayıt yaptırabilecek? İşte 2025 MEB anaokulu kayıt takvimi...

ANAOKULU KAYITLARI 2025

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Buna göre; Anaokulu kayıtları 1 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla başlıyor.

KAYIT EKRANI

Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.

2025-2026 eğitim öğretim yılında anaokulu kayıtları için belirlenen yaş aralığı da şu şekilde:

01 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında doğan çocuklar

Bu yaş grubundaki çocuklar, e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak kayıt listelerine dahil edilmektedir.