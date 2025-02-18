Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe geçtiğimiz hafta oynanan ilk müsabakayı 3-0 kazanarak tur kapısını araladı.

Taraftarı önünde güzel futbol ve net skor ile Anderlecht'i mağlup eden sarı lacivertliler adını son 16'ya yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.

Anderlecht ile temsilcimiz Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu müsabaka için geri sayım başladı.

Futbolseverler Anderlecht - Fenerbahçe arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...

Anderlecht - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Anderlecht - Fenerbahçe maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

Anderlecht - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.