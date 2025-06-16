Ani burun kanamaları neyin habercisi? İşte en yaygın sebepler

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Aniden başlayan ve sebebi belli olmayan burun kanamaları, birçok kişinin zaman zaman karşılaştığı bir sağlık sorunudur.

Burun kanaması, genellikle önemsiz gibi görünse de altında yatan sebepler dikkate alınmalıdır.

Özellikle hiçbir travma, darbe ya da burun karıştırma gibi fiziksel bir müdahale olmadan ortaya çıkan kanamalar dikkatle değerlendirilmelidir.

Sıcak havalarda veya kuru ortamlarda daha sık görülse de, durduk yere burun kanaması ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabilir.

Peki, durduk yere burun kanaması neden olur? Hangi durumlarda doktora başvurulmalı? İşte detaylar...

Ani burun kanamalarının başlıca nedenleri şunlardır:

Havanın kuru olması

Özellikle kış aylarında kaloriferli ortamlar burun içi dokuların kurumasına neden olabilir. Bu durum burun içi damarların çatlamasına ve kanamaya yol açar.

Yüksek tansiyon

Hipertansiyon, burun damarlarında basınca neden olarak kanamalara sebebiyet verebilir.

Alerjiler ve enfeksiyonlar

Alerjik rinit ya da grip gibi solunum yolu enfeksiyonları, burun içi mukozanın tahriş olmasına yol açarak kanamayı tetikleyebilir.

Burun spreyi kullanımı

Aşırı burun spreyi kullanımı da burun içindeki damarların zedelenmesine neden olabilir.

Vitamin eksiklikleri ve kan hastalıkları

Özellikle K ve C vitamini eksikliği, kanın pıhtılaşmasını etkileyerek kanama riskini artırabilir. Lösemi gibi bazı kan hastalıkları da burun kanamalarına neden olabilir.

Travmaya bağlı olmayan tümörler

Nadir de olsa burunda oluşan iyi huylu ya da kötü huylu kitleler burun kanamasına yol açabilir.

Eğer burun kanaması sık tekrarlıyor, uzun sürüyor ya da beraberinde baş dönmesi, halsizlik gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Ayrıca yüksek tansiyon hastalarının bu tür kanamalara karşı dikkatli olması önerilir.