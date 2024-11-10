ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 10 KASIM 2024: 10 Kasım'da Anıtkabir ziyareti saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

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Her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da hem devlet erkanı hem de vatandaşlar, Anıtkabir ziyaretinde bulunacak.

Birçok ilden bu özel günde Anıtkabir’e gelmek isteyen birçok kişi Pazar günü olması dolayısıyla Anıtkabir’in ziyaret edilebileceği saat aralığını araştırıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıldönümünde Anıtkabir’e gidecek olan vatandaşlar için ziyaret saatleri açıklandı. Peki 10 Kasım 2024 Anıtkabir ziyaret saati kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte, detaylar…

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ NASIL OLACAK?

Yapılan resmi açıklamaya göre Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ıncı yıldönümü olan 10 Kasım 2024 Pazar günü Resmi Tören bitimine müteakip 22.00’e kadar halkın ziyaretine açık bulundurulacak.

Anıtkabir ziyaret saatleri

01 Şubat - 14 Mayıs / 09:00 - 16:30 1

5 Mayıs - 31 Ekim / 09:00 - 17:00

01 Kasım - 31 Ocak / 09:00 - 16:00