Ankara'da barajlar alarm veriyor! 19 Ağustos 2025 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Ankara'da bulunan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

ASKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor.

19 Ağustos 2025 Salı günü itibariyle Ankara'da bulunan barajların doluluk seviyesi gündeme geldi.

Vatandaşlar arama motorlarında "Ankara'daki barajların yüzde kaç dolu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, 19 Ağustos 2025 itibariyle Ankara'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç? İşte yanıtı...

Ankara'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle toplam doluluk oranı %19.64, aktif doluluk oranı ise %8.77 olarak açıklandı.