Ankara'da büyük elektrik kesintisi: Başkent karanlıkta kalacak! İşte, 4 Mart elektrik kesinti listesi...

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Ankara elektrik tedarik şirketlerinden “BAŞKENT” kentte yaşanacak güncel elektrik kesintilerinin bilgisini Ankaralı vatandaşlarla paylaşıyor.
Ankara’da yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerini gün ve sürelerini bildiren Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) 4 Mart 2024 Pazartesi günü ile ilgili bilgiler geldi.
Hangi ilçelerde elektrik olmayacak…
Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. Ankara’da yaşanacak elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.