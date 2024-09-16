Ankara'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce elektrik olmayacak! İşte, 16 Eylül elektrik kesinti listesi... Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, 16 Eylül elektrik kesintileri…

Haber Merkezi

Ankara elektrik tedarik şirketlerinden “BAŞKENT” kentte yaşanacak güncel elektrik kesintilerinin bilgisini Ankaralı vatandaşlarla paylaşıyor.

Ankara’da yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerini gün ve sürelerini bildiren Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) 16 Eylül 2024 Pazartesi günü ile ilgili bilgiler geldi.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK…

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. Ankara’da yaşanacak elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA