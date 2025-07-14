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Ankara’da büyük su kesintisi: 14 Temmuz 2025 ASKİ su kesinti listesi

ASKİ bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki, Ankara'da hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Haber Merkezi Haber Merkezi
14.07.2025 11:08
Ankara’da büyük su kesintisi: 14 Temmuz 2025 ASKİ su kesinti listesi

14 Temmuz 2025 Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü başkent genelinde geniş çaplı su kesintileri yaşanacak.

Altyapı çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su verilemeyecek.

Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 14 Temmuz 2025 Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak yerler...

Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek  öğrenebilirsiniz.

ANKARA SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

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