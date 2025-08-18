Ankara’da büyük su kesintisi: 18 Ağustos 2025 ASKİ su kesinti listesi

18 Ağustos 2025 Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü başkent genelinde geniş çaplı su kesintileri yaşanacak.

Altyapı çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su verilemeyecek.

Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

