Ankara’da büyük su kesintisi: 22 Eylül 2025 Pazartesi ASKİ su kesinti listesi

ASKİ bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki, Ankara'da hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 09:11
22 Eylül 2025 Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Eylül 2025 Pazartesi günü başkent genelinde geniş çaplı su kesintileri yaşanacak.

Altyapı çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su verilemeyecek.

Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak yerler...

Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek  öğrenebilirsiniz.

ANKARA SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

