Ankara’da büyük su kesintisi: 29 Temmuz 2025 ASKİ su kesinti listesi

29 Temmuz 2025 Salı günü Ankara'da yaşanacak su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz 2025 Salı günü başkent genelinde geniş çaplı su kesintileri yaşanacak.

Altyapı çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su verilemeyecek.

Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 29 Temmuz 2025 Salı günü su kesintisi yaşanacak yerler...

Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ANKARA SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI