Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 12 Şubat ASKİ su kesinti listesi

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara şehrinin belirli bölgelerinde meydana gelen bir arıza nedeniyle su kesintisinin olacağını duyurdu.
Bu haberle birlikte, Ankara'da ikamet eden vatandaşlar, olası sıkıntıları önlemek için tedbirler almaya başladı.
Su kesintisi bilgilerine ulaşmak ve suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinden araştırmalar yapmaya başladılar.
12 Şubat tarihinde gerçekleşecek su kesintisi, belirli ilçeler ve mahallelerde planlanmış durumda.
İşte 12 Şubat su kesintisi yaşanacak bölgeler…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.