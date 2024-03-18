Ankara'da büyük su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 18 Mart ASKİ su kesinti listesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Vatandaşlar, su kesintisinin etkisi altına alacağı bölgeleri öğrenmek için ASKİ'nin internet sitesine ve arama motorlarına yöneliyorlar. İşte 18 Mart ASKİ su kesinti listesi...

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, yaşanacak su kesintisiyle ilgili resmi açıklamayı yaptı.

Su kesintisi yaşanacak bölgelerdeki vatandaşlar, gerekli önlemleri almak için araştırmalarını sürdürüyorlar.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesintisinin nedeni ise bir arıza olarak belirtiliyor.

Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeler ve ne zaman suyun geleceği ile ilgili detaylı bilgiler, ASKİ tarafından resmi olarak açıklandı.

İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA