Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! İşte 11 Eylül elektrik kesinti listesi
Haber Merkezi

tedarik şirketlerinden “BAŞKENT” kentte yaşanacak güncel elektrik kesintilerinin bilgisini Ankaralı vatandaşlarla paylaşıyor.

Ankara’da yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerini gün ve sürelerini bildiren Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) 11 Eylül 2024 Çarşamba günü ile ilgili bilgiler geldi.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK…

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. Ankara’da yaşanacak elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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Seda Yeşilyurt
Editör