Ankara’da uzun süreli su kesintisi: 15 Eylül 2025 ASKİ su kesinti listesi

15 Eylül 2025 Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bazı mahalle ve sokaklarda su kesintisi uygulanacak.

ASKİ'den yapılan duyuruya göre bakım-onarım faaliyetleri nedeniyle bazı ilçelerde geçici süreli su kesintileri yaşanacak.

Peki, Ankara'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ANKARA SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI