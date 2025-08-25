Abone ol: Google News

Ankara’da uzun süreli su kesintisi: 25 Ağustos 2025 ASKİ su kesinti listesi

ASKİ bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki, Ankara'da hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 09:23
25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bazı mahalle ve sokaklarda su kesintisi uygulanacak.

ASKİ'den yapılan duyuruya göre bakım-onarım faaliyetleri nedeniyle bazı ilçelerde geçici süreli su kesintileri yaşanacak.

Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak yerler...

Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek  öğrenebilirsiniz.

ANKARA SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

