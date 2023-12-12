Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir, kaç yaşında? Hakkında şaşırtan bilgiler

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Tansiyonun yüksek seyrettiği maçın sonu da hazin bitti.
Berabere kalan maçta son düdüğünün çalmasıyla birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca Meler'e yumruk attı.
Koca'nın yanındaki kişiler ise Meler'in yüzüne ve vücuduna defalarca tekme savurdu.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e saldırmasıyla gündem olan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, siyasetten futbol sahalarına geçiş yapmıştı.
Peki, Faruk Koca kimdir? Faruk Koca kaç yaşında, nereli? İşte hakkındaki bilgiler...
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir
Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.
AK Parti'nin kurucu üyesi olan Koca, TBMM'de XXII. ve XXIII. Dönem AK Parti'den Ankara Milletvekilli olarak görev yaptı.
Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Keçiören’deki eski ev sahibi olan Faruk Koca, 2021 yılında yapılan olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alarak Ankaragücü başkanlığına seçildi.
Faruk Koca'nın, 2022 yılında TFF tarafından Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü'ne layık görüldüğü de ortaya çıktı.