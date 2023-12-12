Ankaragücü taraftarını durdurmuştu! Josef De Souza'dan flaş paylaşım 2022-2023 sezonunda oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya giren, taraftara müdahale eden Josef de Souza kırmızı kart görmüş ve bir maç ceza almıştı. Josef de Souza'nın o maçın ardından söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

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Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş forması giyen Josef De Souza, Halil Umut Meler olayı hakkında yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

2022/2023 sezonunun 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya giren taraftara müdahale etmesi sebebiyle kırmızı kart gören Josef de Souza, cezasına yaptığı itirazın kabul edilmemesinin ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Josef De Souza, Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından geçen sene yaptığı paylaşımı yeniden paylaştı.

Josef De Souza 9 Eylül 2022 tarihinde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti;

"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararını, böyle bir şey için ödül verirlerdi.

Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar.

Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bugünlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi."