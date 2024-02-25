Ankaralılar yaşadı: Haftanın 6 günü ücretsiz oluyor Ankara'nın kalbinde, uzun zamandır beklenen müjdeli haber sonunda geldi! Ulus semtinde bulunan o tarihi yer, kapılarını ziyaretçilere açtı. Üstelik pazartesi hariç her gün ücretsiz…

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Ankara’nın kültür ve sanat hayatında yeni gelişmeler yaşanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'nın titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uzun süredir kapalı olan Ankara Palas Müzesi nihayet kapılarını ziyaretçilere açtı.

Pazartesi günleri hariç hafta içi her gün ziyarete açık olan müze, Ankara'nın kültürel zenginliğini keşfetmek isteyenlere kapılarını sonuna kadar açıyor.

Üstelik Ramazan Bayramı’na kadar girişler ücretsiz. Bu muazzam müze, şehrin kültür zenginliğini ve tarihini keşfetmek isteyen herkes için adeta bir hazine niteliğinde.

Müzede yok yok

Pazartesi hariç haftanın her günü saat 09:00 ile 17:00 arasında ziyarete açılan Ankara Palas Müzesi, tarih kokan bir atmosferde unutulmaz bir serüven sunuyor.

Müzede görmek isteyeceğiniz birçok değerli eser bulunuyor. Tablolar, saatler, teknolojik araçlar, gümüşler, sofra takımları, yazma ve matbu eserler, Atatürk'ün kullandığı eşyalar, diplomatik hediyeler ve daha fazlası…

Özellikle Atatürk'ün kullandığı oturma takımı, çalışma masası ve şahsi eşyaları, Osmanlı sultanlarına takdim edilen özel hediyeler ve müzenin öne çıkan eserlerden kurulu yemek masası, müzenin gözde eserleri arasında yer alıyor.

Ankara Palas Müzesi nerede?

Ankara'nın tarih ve kültür dolu müzesi, Doğanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:9, 06030 Altındağ/Ankara adresinde yer alıyor.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam karşısında bulunan bu muhteşem müze, tarih tutkunları için adeta bir cennet!

Müzeyi ziyaret etmek isteyenler için ulaşım oldukça kolay. Ankara'nın her ilçesinden kalkan Ulus otobüsleriyle rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.