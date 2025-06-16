Ankaralılara müjde verildi: 62-64 yaş arasına ücretsiz olacak

Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, başkentte yaşayan 62-64 yaş arası vatandaşlara yönelik önemli bir karara imza attı.
Raylı sistem ulaşımı bu yaş grubuna, belirli saatler arasında tamamen ücretsiz hale getirildi.
Karar doğrultusunda, vatandaşlar 10.00–16.00 ve 19.00–24.00 saatleri arasında EGO’ya bağlı metro ve raylı sistemlerden ücret ödemeden faydalanabilecek.
NE ZAMAN YÜRÜLÜĞE GİRECEK?
Uygulamanın yürürlüğe gireceği tarih, ilerleyen günlerde EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak.
Bu karar, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin haziran ayı dördüncü oturumunda oy birliğiyle kabul edildi.