Anlamlarını kimse bilmiyor! Bakın gün isimleri nereden geliyormuş…

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Haftanın günlerinin isimleri nerden geldiği en çok merak edilen ayrıntılar arasında yer alıyorken birçok kişinin isimlerin anlamları hakkında herhangi bir fikri yoktur.

Tarih boyunca farklı kültürlerin etkileşimi ve dilin evrimi sonucu ortaya çıktığı bilinen ve günümüze kadar gelen gün isimlerinin anlamları oldukça merak edilir.

Bu isimlerin nereden geldiğini ve anlamlarını merak edenler için haberimizde gün isimlerinin nereden geldiğini ve anlamlarını derledik.

GÜN İSİMLERİ BAKIN NEREDEN GELİYOR…

PAZARTESİ: PAZAR'IN ERTESİ

"Pazartesi" kelimesi, tam anlamıyla "pazarın ertesi" anlamına geliyor. Eski Türkçede "erte" kelimesi "gün" veya "gün doğumu" anlamına gelirken, "pazar" ise ticaret yapılan yer anlamına geliyordu. Yani pazartesinin adı, haftanın ilk iş gününe denk geldiği için bu şekilde ortaya çıkmış.

SALI: ÜÇÜNCÜ GÜN

"Salı" kelimesi, Arapça "salis" yani "üçüncü" kelimesinden geliyor. Bu da haftanın üçüncü gününe denk geldiği için bu ismi almasını sağlıyor.

ÇARŞAMBA: DÖRDÜNCÜ GÜN

"Çarşamba" kelimesi, Farsça "çehar" (dört) ve "şenbe" (dinlenme günü) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Yani "çarşamba" kelimesi, haftanın dördüncü günü anlamına gelir.

PERŞEMBE: BEŞİNCİ GÜN

"Perşembe" kelimesi de "çarşamba" gibi Farsça kökenlidir. "Penç" kelimesi Farsçada "beş" anlamına gelir ve "perşembe" kelimesi de buradan türemiştir. Yani "perşembe" kelimesi, haftanın beşinci günü anlamına gelir.

CUMA: TOPLANMA GÜNÜ

"Cuma" kelimesi, Arapça "cem" kökünden gelir ve "toplanma, bir araya gelme" anlamlarına gelir. Özellikle Müslümanlar için önemli bir gün olan cuma, cemaatin bir araya gelerek namaz kıldığı gündür.

CUMARTESİ: CUMA'NIN ERTESİ

"Cumartesi" kelimesi de "pazar" ve "pazartesi" gibi diğer günlerin adları gibi, bir önceki güne göre türetilmiştir. "Cumartesi" kelimesi, "cuma" kelimesinin üzerine "ertesi" eklenerek oluşmuştur.

PAZAR: TİCARETİN YAPILDIĞI GÜN

"Pazar" kelimesi, eski Türkçede ticaret yapılan yer anlamına gelir. Haftanın son günü olan pazar, geçmişte insanların bir araya gelerek alışveriş yaptığı gün olduğu için bu ismi almıştır.