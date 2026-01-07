Anlamlı ve nadir konulan Türkçe erkek bebek isimleri 2026

- Ebeveynler, 2026'da çocuklarına nadir ve anlamlı Türkçe isimler vermeyi tercih ediyor.
- Bu isimler, kültürel bağları koruyarak çocuklara özgün kimlik kazandırıyor.
- Öne çıkan isimler arasında Börte, Tunga, Uraz, Kürşat ve Aypars yer alıyor.
Geleneksel ile modern arasında denge kurmak isteyen ebeveynler, isim seçiminde artık daha bilinçli ve seçici davranıyor.
Anlamı güçlü, kökeni Türkçe olan ancak günlük hayatta çok sık duyulmayan isimler; hem kültürel bağları koruyor hem de çocuklara kendilerine özgü bir kimlik kazandırıyor.
2026’da öne çıkan bu nadir Türkçe bebek isimleri, sadeliği, doğallığı ve köklü geçmişiyle kalıcı olmayı hedefleyen ailelerin ilk tercihlerinden biri olmaya aday.
İşte, nadir ve anlamlı erkek bebek isimleri...
Börte – Bozkurt rengi (çok nadir)
Tunga – Efsanevi Türk hükümdarı
Uraz – Talih, kısmet
Kürşat – Güçlü, cesur (az konulan)
Alpgen – Soyu alp olan
Kutay – Kutlu ay
Ilgar – Atak, hızlı
Göktuğ – Göğün tuğu
Yalaz – Alev
Ersu – Güçlü su
Bozay – Bozkurt rengi ay
Aypars – Ay gibi güçlü pars
Taygun – Soylu, prens
Özkan – Gerçek kan, asil
Sancar – Delip geçen, güçlü