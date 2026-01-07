Anlamlı ve nadir konulan Türkçe erkek bebek isimleri 2026

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geleneksel ile modern arasında denge kurmak isteyen ebeveynler, isim seçiminde artık daha bilinçli ve seçici davranıyor.

Anlamı güçlü, kökeni Türkçe olan ancak günlük hayatta çok sık duyulmayan isimler; hem kültürel bağları koruyor hem de çocuklara kendilerine özgü bir kimlik kazandırıyor.

2026’da öne çıkan bu nadir Türkçe bebek isimleri, sadeliği, doğallığı ve köklü geçmişiyle kalıcı olmayı hedefleyen ailelerin ilk tercihlerinden biri olmaya aday.

İşte, nadir ve anlamlı erkek bebek isimleri...

Börte – Bozkurt rengi (çok nadir)

Tunga – Efsanevi Türk hükümdarı

Uraz – Talih, kısmet

Kürşat – Güçlü, cesur (az konulan)

Alpgen – Soyu alp olan

Kutay – Kutlu ay

Ilgar – Atak, hızlı

Göktuğ – Göğün tuğu

Yalaz – Alev



Ersu – Güçlü su

Bozay – Bozkurt rengi ay

Aypars – Ay gibi güçlü pars

Taygun – Soylu, prens

Özkan – Gerçek kan, asil

Sancar – Delip geçen, güçlü