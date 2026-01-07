Abone ol: Google News

Anlamlı ve nadir konulan Türkçe erkek bebek isimleri 2026

2026 yılında bebeğini kucağına alacak olan ebeveynler, isim araştırması yapıyor. İşte, en nadir konulan ve anlamlı erkek bebek isimleri...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 14:59
Anlamlı ve nadir konulan Türkçe erkek bebek isimleri 2026
  • Ebeveynler, 2026'da çocuklarına nadir ve anlamlı Türkçe isimler vermeyi tercih ediyor.
  • Bu isimler, kültürel bağları koruyarak çocuklara özgün kimlik kazandırıyor.
  • Öne çıkan isimler arasında Börte, Tunga, Uraz, Kürşat ve Aypars yer alıyor.

Geleneksel ile modern arasında denge kurmak isteyen ebeveynler, isim seçiminde artık daha bilinçli ve seçici davranıyor.

Anlamı güçlü, kökeni Türkçe olan ancak günlük hayatta çok sık duyulmayan isimler; hem kültürel bağları koruyor hem de çocuklara kendilerine özgü bir kimlik kazandırıyor.

2026’da öne çıkan bu nadir Türkçe bebek isimleri, sadeliği, doğallığı ve köklü geçmişiyle kalıcı olmayı hedefleyen ailelerin ilk tercihlerinden biri olmaya aday.

İşte, nadir ve anlamlı erkek bebek isimleri...

Börte – Bozkurt rengi (çok nadir)

Tunga – Efsanevi Türk hükümdarı

Uraz – Talih, kısmet

Kürşat – Güçlü, cesur (az konulan)

Alpgen – Soyu alp olan

Kutay – Kutlu ay

Ilgar – Atak, hızlı

Göktuğ – Göğün tuğu

Yalaz – Alev

Ersu – Güçlü su

Bozay – Bozkurt rengi ay

Aypars – Ay gibi güçlü pars

Taygun – Soylu, prens

Özkan – Gerçek kan, asil

Sancar – Delip geçen, güçlü

Bilgi Haberleri