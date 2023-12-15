Anne babalar bunu sakın kaçırmayın! Devletten çocuklar için nakit desteği… Çocuk sahibi olan anne ve babalar, paralar direkt hesaba yatırılıyor. Herhangi bir koşul yok, başvurmanız yeterli. İşte devletten çocuklar için yapılacak olan destek ödemesi için yapmanız gerekenler…

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Ebeveynleri yakından ilgilendiren çocuk yardımı herkese veriliyor. Bu desteği almak sanılandan daha kolay. Miktarı ise olan çocuk sayınıza göre değişiyor.

Çocuk yardımı alabilmek için başvuru detayları aşağıda yer alıyor. İşte detaylar...

Doğum Yardımı nedir, kimler faydalanabilir?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşı olan ya da Mavi kart sahibi olan kişilere veriliyor. Kesin şart olarak, anne veya babadan birinin ya da her ikisinin birden ya Türk vatandaşı olması ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor.

Bu yardım, 15.05.2015 tarihi ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilmektedir. Belirtilen tarih öncesi yapılan doğumlar için yardım talep edilemez.

Ancak, ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, yani yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş çocuklarda sayılmaktadır.

Nasıl alınabilir…

Doğum Yardımı başvurusu, gerçekleşen canlı doğumun ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur.

Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Doğum yardımının tutarı…

Doğum Yardımı ödemesi, birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk ve sonrası içinse 600 TL olarak bir defaya mahsus olarak yapılır.

Kamu işçilerine doğum yardımı, sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.