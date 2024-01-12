Anne mi, baba mı: Bebeğe isim koyma hakkı kimdedir? Ebeveynlerin en çok tartıştığı konulardan birisi de isim hakkıdır. Peki, dinimizde bebeğe isim koyma hakkı kimdedir? İsim hakkı annede mi, babada mıdır? İşte yanıtı...

ensonhaber.com

Bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan anne ve babaların, isim telaşları da gündeme gelir.

Bir ömür çocuğunun taşıyacak olduğu adı seçmek, bazen tartışmalara yol açabilir.

Medeni Kanunu'nun 339/5 maddesine göre çocuğun adını ana ve babası koyar.

İsim konusunda anlaşamayan ebeveynler, dinen uygun yolu araştırır.

Bu noktada, "bebeğe isim koymak kimin hakkıdır" sorusuna yanıt aranır.

Peki, dinimizde bebeğin ismini kim koyar? Çocuğa isim koymak kimin hakkıdır? Annenin mi, babanın mı? İşte yanıtı...

İsim hakkı kimdedir

Dinen çocuğa isim verme görevi ve hakkı babaya aittir. Kur'an'ı Kerim'de (Ahzab Suresi, 5) çocukları babalarıyla anmamızı emretmektedir.

Doğumundan önce babasını kaybeden Hz. Peygamber'in adı annesi tarafından Muhammed olarak seçilmiş ve bu ad dedesi tarafından konulmuştur.

Eşlerin ortak bir şekilde karar verip her iki tarafında gönlünün hoş edilmesi de güzel bir davranıştır.