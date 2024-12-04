Anneanne yöntemi: Yoğurt mayalarken 2-3 adet koyun, taş gibi oluyor

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Evde yoğurt yapmak, sağlıklı bir seçenek olmasının yanı sıra oldukça ekonomik bir yöntem.

Ancak, evde yoğurt mayalamak, bazen beklenen kıvamı tutturmakta zorlanılmasına yol açabiliyor.

Yoğurdun üst kısmının sulanması ya da aşırı sertleşmesi gibi sorunlar, evde yoğurt yapanların karşılaştığı yaygın problemler arasında yer alıyor.

Evde taş gibi sert, fakat sulanmayan yoğurt yapmanın sırrı aslında oldukça basit ve ekonomik.

Mayalarken bir avuç nohut kullanmanız yeterli. İşte taş gibi yoğurt yapmanın sırrı

TAŞ GİBİ YOĞURT MAYALAMANIN SIRRI

Yoğurt mayalama sürecinde birkaç nohut kullanmak, yoğurdun hem kıvamını hem de lezzetini mükemmelleştiriyor. Nohut, fermantasyon sürecini destekleyerek yoğurdun sertleşmesine yardımcı oluyor ve sulanmasını engelliyor. İşte tarifi:

Sütü yaklaşık 40-45 dereceye kadar ısıtın. Kaynatmamaya dikkat edin; elinizi yakmayacak sıcaklık yeterlidir.

Daha önce haşladığınız 2-3 adet nohutu küçük bir kap içinde süte ekleyin.

Sütün içine yeterli miktarda yoğurt mayası koyun ve iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Karışımı bir kapta toplayın, üzerini örtü veya havlu ile kapatın ve 1-2 saat boyunca dinlendirin.

Mayalanma süreci tamamlandıktan sonra yoğurdu buzdolabına koyarak soğumaya bırakın.