Babalar günü ne zaman? 2024 Babalar günü ayın kaçında kutlanacak?

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Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte babalar Günü hakkında aramalar hız kazandı.
2024 yılında Babalar gününün hangi tarihe denk geleceği merak ediliyor.
Babalar günü için hediye almak isteyenler babalar gününün tarihini öğrenmek için arama motorlarında arama yapmaya başladı.
Babalar günü en yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır
Peki, 2024 yılında babalar günü ne zaman? İşte merak edilen o tarih..
Babalar günü ne zaman?
Babalar günü 2024 yılında 16 Haziran 2024 Pazar günü kutlanacak.