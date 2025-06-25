Anonim ve Limited şirketler arasındaki farklar nelerdir?

Ticaret hayatına atılmak isteyen girişimcilerin en çok araştırdığı konulardan biri, şirket türü seçimidir.

Türkiye’de en yaygın şirket türleri arasında Anonim Şirket (A.Ş.) ve Limited Şirket (LTD. ŞTİ.) yer alır.

Peki bu iki şirket türü arasında ne gibi farklar vardır? Vergilendirme, sermaye yapısı, ortaklık sayısı ve yönetim şekilleri bakımından Anonim ve Limited şirketler birbirinden ayrılır.

İşte detaylar...

İşte, Anonim ve Limited şirket arasındaki temel farklar;

Sermaye Yapısı

Anonim Şirket: Asgari sermaye 250.000 TL’dir. Hisseler, nama veya hamiline yazılı olabilir ve devri kolaydır.

Limited Şirket: En az sermaye 50.000 TL’dir. Ortaklık payları devredilebilir ama noter onayı ve genel kurul kararı gerekir.

Ortak Sayısı

Anonim Şirket: En az 1, en fazla sınırsız sayıda ortak olabilir.

Limited Şirket: Ortak sayısı en fazla 50 kişi ile sınırlıdır.

Yönetim Yapısı

Anonim Şirket: Yönetim kurulu tarafından yönetilir. Hissedar olmayan kişiler de yönetim kuruluna alınabilir.

Limited Şirket: Şirket müdürler tarafından yönetilir. Genellikle ortaklar arasından seçilir.

Halka Açılma ve Hisse Devri

Anonim Şirket: Halka arz edilebilir, hisseler borsada işlem görebilir.

Limited Şirket: Halka arz edilemez, hisse devri daha sınırlıdır.

Vergilendirme

Her iki şirket türü de kurumlar vergisine tabidir. Ancak A.Ş.’lerin yapısı, yatırım alma ve büyüme açısından daha avantajlı olabilir.