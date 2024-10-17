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Milli aranın ardından lig heyecanı başlıyor!

Süper Lig’de lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Alex De Souza’nın yönettiği Antalyaspor ise topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak bu kritik mücadele öncesinde, futbolseverler gözlerini bu zorlu karşılaşmaya çevirdi.

Galatasaray’ın şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı maç, Antalyaspor için de alt sıralardan kurtulma mücadelesi niteliğinde olacak.

Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar…

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Galatasaray maçı 19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.