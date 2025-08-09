AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor.
Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü düzenlenecek.
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Yaz okulu sınavı tek oturumda uygulanacak.
AÖF öğrencileri, sınav yerlerini öğrenmek ve sınav giriş belgelerine ulaşmak için Anadolu Üniversitesi’nin resmi sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor.
Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır, sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte detaylar...
AÖF sınav yerleri belli oldu mu?
AÖF sınav giriş belgesi 8 Ağustos Cuma günü "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.