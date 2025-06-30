AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, nasıl yapılır? 2025 AÖF yaz okulu ücreti... Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıtları için beklenen açıklama geldi. Öğrenciler kayıt ücretinin ne kadar olduğunu ve kaydın ne zamana kadar, nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 yaz okulu detayları...