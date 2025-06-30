AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, nasıl yapılır? 2025 AÖF yaz okulu ücreti...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıtları için beklenen açıklama geldi.
Yaz okuluna katılmak isteyen binlerce AÖF öğrencisi, kayıt tarihleri, ders seçimi, ödeme işlemleri ve yaz okulu ücretlerini araştırıyor.
Peki, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI 2025
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı.
Duyuruya göre, AÖF yaz okulu kayıt işlemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.
4 Temmuz 2025 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacak. Yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacak.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından yapılacak.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
2025 AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETLERİ
1 Ders ₺1.400,00
2 Ders ₺1.585,00
3 Ders ₺1.770,00
4 Ders ₺1.955,00
5 Ders ₺2.140,00