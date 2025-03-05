AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? AÖL 2.dönem sınavları ne zaman?

Hüseyin Topuz

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan AÖL 2. dönem sınavlarının tarihi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına girecek adaylar konu hakkında aramalarını hızlandırdı.

Sınava girecek olan binlerce aday sınavın hangi tarihte yapılacağını öğrenmek için arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor.

AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

İşte merak edilenler...

AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak.

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.