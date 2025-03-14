AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgeleri erişime ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından örün öğretimde lise eğitimini tamamlayamamış olan milyonlarca aday Açık Öğretim Lisesi ile eğitimlerini tamamlıyorlar.

Bu kapsamda AÖL öğrencileri 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi 2. dönem yazılı sınav tarihleri konusunda araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

Öğrenciler, AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman sorusuna cevap ararken aynı zamanda açık lise sınav yerlerinin de ne zaman belli olacağını öğrenmek istiyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? Sınav giriş belgeleri erişime ne zaman açılacak?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025 NE ZAMAN?

MEB tarafından lise eğitimini örgün öğretimde tamamlayamamış öğrenciler için düzenlenen Açık Öğretim Lisesi için 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında uygulanacak olan sınav tarihleri paylaşıldı. Bu kapsamda sınav tarihleri şöyle şekillendi:

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav tarihlerinin açıklanmasını ardından merak edilen Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav giriş belgelerinin ise 14 Mart 2025 tarihinde erişime açılacağı belirtildi.