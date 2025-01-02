AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi...

Hüseyin Topuz
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 21-22 Aralık tarihleri arasında yapıldı.
Sınava giren binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.
Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak ve doğru cevap sayısına göre hesaplanacak.
Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı..
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖL'ün resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.