Aort damarı yırtılması nedir? Aort damarı neden yırtılır?

Hüseyin Topuz

Aort damarı yırtılması, tıbbi literatürde "aort diseksiyonu" olarak bilinen ve acil müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunudur.

Aorta, kalpten vücudun diğer bölgelerine oksijen açısından zengin kanı taşıyan en büyük arterdir.

Bu büyük ve hayati önem taşıyan damar, vücudun her bölgesine kan pompalarken yüksek basınca maruz kalır.

Ancak, aortanın duvarlarının zayıflaması veya yırtılması durumunda, kişinin hayatını tehdit eden ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Aort damarı yırtılması, çoğunlukla yüksek tansiyon, ateroskleroz, bağ dokusu hastalıkları, travma veya aort koarktasyonu gibi faktörlerin bir sonucu olarak gelişir.

Aort damarı yırtılması nedir?

Aort damarı yırtılması, aortanın iç katmanlarının yırtılmasıyla meydana gelen ciddi bir durumdur.

Aorta, vücuttaki en büyük arter olup, kalpten çıkan kanı vücudun geri kalanına taşır. Yırtılma, kanın aortanın duvarı boyunca akmasına neden olur ve bu da aortanın dış katmanının yırtılmasına yol açabilir.

Aort damarı neden yırtılır?

Aort damarı yırtılmasının birkaç ana nedeni vardır:

Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)

Uzun süreli yüksek tansiyon, aortanın duvarlarında zayıflamaya ve yırtılmalara neden olabilir.

Ateroskleroz

Damar sertleşmesi olarak da bilinen bu durum, aortanın duvarlarında plak birikimine neden olur ve bu da yırtılma riskini artırabilir.

Bağ Dokusu Hastalıkları

Marfan sendromu gibi bazı genetik hastalıklar, aortanın duvarlarını zayıflatabilir.

Travma

Ciddi bir göğüs travması, örneğin bir araba kazası, aortanın yırtılmasına neden olabilir.

Aort Koarktasyonu

Aortanın daralması, kanın normal akışını engelleyebilir ve basınç artışına neden olarak yırtılmalara yol açabilir.

Bu durumlardan herhangi biri, aortanın duvarlarında ciddi hasara ve sonunda yırtılmaya neden olabilir.