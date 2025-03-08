Apartman sakinleri dikkat! Bakanlık duyurdu: Site yönetiminde sistem değişiyor

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Türkiye’de yaşanan kira artışı gündemdeki yerini korumaya devam ederken apartman sakinlerini yakından ilgilendiren bir haber geldi.

Kiralarda yaşanan artışın yanı sıra adeta kira tutarlarıyla yarışan aidat tutarları bakanlık radarına yakalandı.

Cep yakan seviyelere gelen aidat tutarları ve mafyavari uygulamalarla gündeme gelen site yönetimleriyle ilgili bakanlık düzenlemelerinde sona gelindi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı “Kat Mülkiyeti Kanunu”ndaki “Tesis Yönetim Hizmetleri” ile ilgili değişikliğe gidiliyor.

SİTE YÖNETİMLERİNE BAKANLIK DÜZENLEMESİ

Söz konusu düzenlemeyle birlikte, site yönetimlerinde artık yalnızca Bakanlıkça sınıflandırılan ve yetkilendirilen şirketler görev alabilecek.

Site yönetimlerinin harcamaları da yine Bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yılda en az bir kez denetlenecek. Ayrıca kat malikleri denetim talebinde bulunabilecek.

Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DE TAKİP EDİLECEK

Site yönetimine uygulanacak olan yeni sistemle birlikte, kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini yapacak, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edecek.

Noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak. Site yönetimleri yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.