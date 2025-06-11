Apple harekete geçti: O paralar artık ödenmeyecek

Haber Merkezi

ABD’de mahkemeden teknoloji devini sarsacak bir karar çıktı. Apple, artık App Store dışındaki ödeme sistemlerinden yapılan satışlardan komisyon alamayacak. Dahası, kullanıcıları alternatif yöntemlerden caydırmak için gösterdiği uyarı ekranlarını da tamamen kaldırmak zorunda!

Bu tarihi karar, Apple’ın uzun süredir eleştirilen uygulama içi satın alma politikalarına ciddi bir darbe vurdu. Mahkeme, Apple’ın üçüncü taraf ödeme sistemlerinden aldığı %27’lik komisyonu “hukuka aykırı” buldu. Görünüşte geliştiricilere seçenek sunulsa da, perde arkasında yüksek komisyon oranlarıyla baskı kurduğu tespit edildi.

Kararda, Apple’ın bu tutumu ile rekabeti engellediği açıkça vurgulandı. Uygulama geliştiriciler için yeni bir dönemin kapıları aralanırken, teknoloji dünyası bu kararın küresel etkilerini merakla bekliyor.

UYARI DA ENGEL DE YOK

Alınan kararla birlikte Apple, kullanıcıları alternatif ödeme sayfalarına yönlendirmek isteyen geliştiricilere engel olamayacak.

Ayrıca bu yönlendirmeleri engellemek için koyduğu “güvenlik” veya “uyarı” ekranları da kaldırılacak. Kullanıcılar daha özgür bir şekilde, App Store dışındaki ödeme seçeneklerini tercih edebilecek.