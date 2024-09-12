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Apple İOS 18 ne zaman çıkacak? İşte yeni özellikler

Apple İOS 18 ne zaman çıkacak? İşte yeni özellikler Resmî Apple sitesinden yapılan son dakika duyurusu ile birlikte iOS 18 güncelleme tarihi ve yeni özellikleri netleşti. Peki, İOS 18 ne zaman çıkacak? Yeni iPhone özellikleri neler? İşte detaylar...