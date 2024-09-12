Apple İOS 18 ne zaman çıkacak? İşte yeni özellikler
Yağmur Dinç

Apple, yeni güncellemesini duyurdu.

iPhone kullanıcılarına yeni fırsatlar sunacak olan İOS 18 için geri sayım başladı.

18 ile beraber özelleştirilebilir ana ekran, yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, uygulama kilitleme, yeni emojiler, oyun modu gibi birbirinden yeni özellikler geliyor.

Peki, İOS 18 ne zaman çıkacak? Hangi özellikler olacak? İşte İOS 18 çıkış tarihi...

İOS 18 GÜNCELLEME TARİHİ

16 Eylül’de yayınlanacak olan iOS 18 ile tüm desteklenen iPhone modellerinde yer alacak.

YENİ ÖZELLİKLER

Oyun Modu: Oyun deneyimini optimize ediyor.

Kilit Ekranı Kişiselleştirme: Kilit ekranındaki simgeleri özelleştirme özelliği.

Uygulama Kilitleme: Gizliliği artıran uygulama kilitleme seçeneği.

Uydu Bağlantısıyla Mesajlaşma: Uydu üzerinden mesajlaşma imkanı sunulacak.

Denetim Merkezi Kişiselleştirme: Ana ekranla beraber Denetim Merkezi'ni kişiselleştirme seçenekleri kullanıcılara sunulacak.

E-posta Kategorileri: E-postaları daha iyi organize etmek seçeneği.

Yenilenen Fotoğraflar Uygulaması: Fotoğraflar uygulamasının arayüzünde bir dizi yenilik olacak.

Emojiler: Mesajlara emoji ile yanıt verme ve yeni emojiler.

İleri Tarihli Mesaj Gönderimi: Mesajları belirlenen bir tarihte gönderme özelliği.

Parolalar Uygulaması: Parolaları yönetmek için oluşturulan uygulama.

Kilitli Uygulama Arşivi: Kilitli uygulamaları özel bir klasörde saklama.

Takvim ve Anımsatıcılar Entegrasyonu: Takvim uygulaması, etkinlikleri ve Anımsatıcılar'daki görevleri bir arada gösterilecek.

İOS 18 İÇİN IPHONE MODELLERİ

iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde sıralandı;

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 3. nesil

iPhone SE 2. nesil

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Yağmur Dinç
Editör