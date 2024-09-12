Apple İOS 18 ne zaman çıkacak? İşte yeni özellikler

Apple, yeni güncellemesini duyurdu.
iPhone kullanıcılarına yeni fırsatlar sunacak olan İOS 18 için geri sayım başladı.
iOS 18 ile beraber özelleştirilebilir ana ekran, yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, uygulama kilitleme, yeni emojiler, oyun modu gibi birbirinden yeni özellikler geliyor.
Peki, İOS 18 ne zaman çıkacak? Hangi özellikler olacak? İşte İOS 18 çıkış tarihi...
İOS 18 GÜNCELLEME TARİHİ
16 Eylül’de yayınlanacak olan iOS 18 ile tüm desteklenen iPhone modellerinde yer alacak.
YENİ ÖZELLİKLER
Oyun Modu: Oyun deneyimini optimize ediyor.
Kilit Ekranı Kişiselleştirme: Kilit ekranındaki simgeleri özelleştirme özelliği.
Uygulama Kilitleme: Gizliliği artıran uygulama kilitleme seçeneği.
Uydu Bağlantısıyla Mesajlaşma: Uydu üzerinden mesajlaşma imkanı sunulacak.
Denetim Merkezi Kişiselleştirme: Ana ekranla beraber Denetim Merkezi'ni kişiselleştirme seçenekleri kullanıcılara sunulacak.
E-posta Kategorileri: E-postaları daha iyi organize etmek seçeneği.
Yenilenen Fotoğraflar Uygulaması: Fotoğraflar uygulamasının arayüzünde bir dizi yenilik olacak.
Emojiler: Mesajlara emoji ile yanıt verme ve yeni emojiler.
İleri Tarihli Mesaj Gönderimi: Mesajları belirlenen bir tarihte gönderme özelliği.
Parolalar Uygulaması: Parolaları yönetmek için oluşturulan uygulama.
Kilitli Uygulama Arşivi: Kilitli uygulamaları özel bir klasörde saklama.
Takvim ve Anımsatıcılar Entegrasyonu: Takvim uygulaması, etkinlikleri ve Anımsatıcılar'daki görevleri bir arada gösterilecek.
İOS 18 İÇİN IPHONE MODELLERİ
iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde sıralandı;
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE 3. nesil
iPhone SE 2. nesil