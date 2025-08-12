Apple lansmanı ne zaman? iPhone 17 ne zaman çıkacak?

Apple lansman tarihi ve iPhone 17'nin ne zaman çıkacağı teknoloji severlerin gündeminde yer alıyor.

Her yıl yeni bir model çıkararak teknoloji severleri heyecanlandıran Apple'ın yeni serisi iPhone 17'nin lansman tarihi merak uyandırdı.

iPhone 17 serisinin, iPhone 17, iPhone 17 Air (veya Slim), iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple’ın bu yılki serisinde daha ince tasarım, geliştirilmiş kamera özellikleri ve yeni renk seçenekleri ön plana çıkacak.

Peki iPhone 17 piyasaya ne zaman çıkacak? İşte iPhone 17'nin çıkış tarihi hakkında merak edilenler..

Apple lansmanı ne zaman?

Apple'ın resmi lansman etkinliğinin Eylül ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

iPhone 17 ne zaman çıkacak?

Apple'ın geleneksel takvimine göre, yeni iPhone modelleri genellikle Eylül ayında tanıtılmaktadır. Buna göre, iPhone 17 serisinin de Eylül 2025'te duyurulması bekleniyor.

Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri 9 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek özel etkinlikte tanıtılacak. Tanıtımın ardından cihazların 12 Eylül 2025 itibarıyla ön siparişe açılması, 19 Eylül 2025’te ise mağaza raflarında yerini alması bekleniyor.