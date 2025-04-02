Apple Türkiye fiyatlarına zam geldi: İşte zamlı iPhone fiyatları

Haber Merkezi

Son dönemde sıklıkla gördüğümüz zam furyasına Apple da katıldı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye’deki fiyatlarını güncelledi.

Markanın en güçlü modeli olan iPhone 16 Pro Max, yapılan son zamla birlikte başlangıç fiyatını 99 bin 999 TL’den 109 bin 999 TL’ye çıkardı.

Sadece iPhone modelleri değil, Apple’ın popüler akıllı saatleri de zamdan nasibini aldı.

İşte zam sonrası oluşan fiyatlar:

ZAMLI İPHONE FİYATLARI

iPhone 16 Pro Max: 109 bin 999 TL

iPhone 16 Pro: 89 bin 999 TL

iPhone 16 Plus: 79 bin 999 TL

iPhone 16: 69 bin 999 TL

iPhone 16e: 49 bin 999 TL

Apple Watch Ultra 2: 55 bin 999 TL

Apple Watch Series 10: 19 bin 999 TL