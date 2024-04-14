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Ara tatil bitti mi, yarın okullar var mı? 15 Nisan Pazartesi okullar...

Ara tatil bitti mi, yarın okullar var mı? 15 Nisan Pazartesi okullar... Bayram tatili ve ara tatili bir arada yaşayan öğrenciler, pazartesi okulların açılma durumunu araştırıyor. Bu kapsamda, "ara tatil bitti mi", yarın okul var mı", "okullar ne zaman açılıyor" gibi sorular gündemde yer alıyor. İşte 15 Nisan Pazartesi okulların durumu...