Ara tatil bitti mi, yarın okullar var mı? 15 Nisan Pazartesi okullar...

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Eğitimde nisan ara tatili bu yıl Ramazan Bayramı ile kesişti.
9 günlük tatilin akabinde öğrenciler ve veliler okulların açılış tarihini araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, ara tatilin bitiş günü ve ders zilinin çalacağı gün belli oldu.
5 Nisan'da başlayan tatil ne zaman bitecek, yarın okul var mı, ara tatil bitti mi, okullar ne zaman açılıyor, merak ediliyor.
İşte MEB takvimi...
Ara tatil bitti mi?
9 günlük ara tatil 14 Nisan günü sona erdi.
Okullar ne zaman açılacak?
Öğrenciler yarın ders başı yapacak. 15 Nisan Pazartesi ders zili çalacak.
2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran Cuma günü son bulacak.