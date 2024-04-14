Ara tatil bitti mi, yarın okullar var mı? 15 Nisan Pazartesi okullar...
ensonhaber.com

Eğitimde nisan ara tatili bu yıl Ramazan Bayramı ile kesişti.

9 günlük tatilin akabinde öğrenciler ve veliler okulların açılış tarihini araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, ara tatilin bitiş günü ve ders zilinin çalacağı gün belli oldu.

5 Nisan'da başlayan tatil ne zaman bitecek, yarın okul var mı, ara tatil bitti mi, okullar ne zaman açılıyor, merak ediliyor.

İşte MEB takvimi...

Ara tatil bitti mi?

9 günlük ara tatil 14 Nisan günü sona erdi.

Okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler yarın ders başı yapacak. 15 Nisan Pazartesi ders zili çalacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran Cuma günü son bulacak.