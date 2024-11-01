Ara tatil ne zaman? Birinci dönem ara tatili hangi tarihte?

Hüseyin Topuz

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen okulların birinci dönem ara tatile ne zaman gireceğini merak ediyor.

Okulların 9 Eylül'de açılmasının ardından birçok öğrenci ilk ara tatilin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte birinci dönem ara tatilin başlayacağı o tarih..

Birinci dönem ara tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 9 Eylül'de başlayan 2024/2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım'da başlayacak.

11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak olan ilk ara tatil 15 Kasım 2024'te sona erecek.